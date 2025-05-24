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«Работать с вами было честью». Мбаппе отреагировал на уход Анчелотти из «Реала»

«Работать с вами было честью». Мбаппе отреагировал на уход Анчелотти из «Реала»
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Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе отреагировал на объявление об уходе главного тренера команды Карло Анчелотти из клуба по окончании сезона.

«Мистер, сегодня последний день вашего удивительного пребывания в клубе. Спасибо вам и вашему персоналу за всё сделанное для меня с самого первого дня. Для меня было огромной честью работать с таким тренером, как вы. Всего наилучшего вам в будущем», — написал Мбаппе в своём аккаунте в социальной сети.

Анчелотти вернулся в испанский гранд в 2021 году. Мбаппе присоединился к «Реалу» минувшим летом. Под руководством итальянского специалиста нападающий выиграл Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок.

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