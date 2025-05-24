«Работать с вами было честью». Мбаппе отреагировал на уход Анчелотти из «Реала»

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе отреагировал на объявление об уходе главного тренера команды Карло Анчелотти из клуба по окончании сезона.

«Мистер, сегодня последний день вашего удивительного пребывания в клубе. Спасибо вам и вашему персоналу за всё сделанное для меня с самого первого дня. Для меня было огромной честью работать с таким тренером, как вы. Всего наилучшего вам в будущем», — написал Мбаппе в своём аккаунте в социальной сети.

Анчелотти вернулся в испанский гранд в 2021 году. Мбаппе присоединился к «Реалу» минувшим летом. Под руководством итальянского специалиста нападающий выиграл Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок.

Материалы по теме Официально «Реал» Мадрид объявил об уходе Карло Анчелотти

Килиан Мбаппе встретился со своей статуей в музее мадам Тюссо: