Трансфер 17-летнего Паниагуа в «Локомотив» зашёл в тупик, клуб запросил € 2 млн — источник

Центральный нападающий «Олвейс Реди» и национальной команды Боливии Мойзес Паниагуа может не перейти в московский «Локомотив». Об этом сообщает журналист Сезар Москера в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, клуб из Боливии готов расстаться с 17-летним форвардом не менее чем за € 2 млн, в то время как железнодорожники не готовы платить за трансфер более € 1,2 млн.

В нынешнем сезоне Паниагуа провёл за «Олвейс Реди» восемь матчей в чемпионате Боливии, в которых отметился тремя забитыми мячами и двумя результативными передачами. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 700 тыс.