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«Ведутся обсуждения». Президент ФИФА допустил уход Роналду из «Аль-Насра» до клубного ЧМ

«Ведутся обсуждения». Президент ФИФА допустил уход Роналду из «Аль-Насра» до клубного ЧМ
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Президент ФИФА Джанни Инфантино допустил, что 40-летний форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду может сменить команду в преддверии клубного чемпионата мира, стартующего 15 июня. Ранее СМИ сообщали о сомнениях португальца и руководства «Аль-Насра» в дальнейшем продолжении сотрудничества ввиду отсутствия трофеев.

«Роналду может сыграть за одну из команд на клубном чемпионате мира. Ведутся обсуждения.

Да, Криштиану Роналду может сыграть на клубном чемпионате мира. Ведутся переговоры с некоторыми командами. Если какой-нибудь клуб наблюдает за ситуацией и заинтересован в услугах Роналду для участия на этом турнире, то кто знает, кто знает...» — сказал Инфантино на подкасте блогера IShowSpeed.

Контракт Роналду с «Аль-Насром» заканчивается грядущим летом.

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