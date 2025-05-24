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«Динамо» Махачкала — «Ростов»: онлайн-трансляция матча 30-го тура РПЛ начнётся в 16:30

«Динамо» Махачкала — «Ростов»: онлайн-трансляция матча 30-го тура РПЛ начнётся в 16:30
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Сегодня, 24 мая, состоится матч 30-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, в котором встретятся махачкалинское «Динамо» и «Ростов». Игра пройдёт на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске. В качестве главного арбитра встречи выступит Павел Кукуян (Сочи). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 30-й тур
24 мая 2025, суббота. 16:30 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Не начался
Ростов
Ростов-на-Дону
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

После 29 сыгранных матчей махачкалинское «Динамо» располагается на 12-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 28 очков. «Ростов» после аналогичного количества игр занимает восьмое место, заработав 38 очков. Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 64 очка.

Календарь РПЛ
Турнирная таблица РПЛ
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