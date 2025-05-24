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Игорь Пикущак: у моей команды сегодня тоже финал, но буду переживать за «Краснодар»

Игорь Пикущак: у моей команды сегодня тоже финал, но буду переживать за «Краснодар»
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Бывший игрок «Краснодара» и тренер «Милсами» из Молдавии Игорь Пикущак поделился мнением о матче 30-го тура РПЛ, в котором «быки» встретятся с московским «Динамо». По результатам этой игры команда Мурада Мусаева может стать чемпионом России.

Мир Российская Премьер-лига . 30-й тур
24 мая 2025, суббота. 16:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Краснодар» будет очень мотивирован, надеюсь, не отпустят первое место. Играют с «Динамо» дома, давление у обеих команд одинаково высокое. «Краснодар», как мне кажется, в лучшем состоянии. Сомнений в победе «Зенита» над «Ахматом» нет, он тоже нацелен на чемпионство. Поэтому всё решится в матче «Краснодара». К сожалению, я не смогу посмотреть игру — у моей команды сегодня тоже финал. Но буду переживать!» — сказал Пикущак в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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