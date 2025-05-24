Игорь Пикущак: у моей команды сегодня тоже финал, но буду переживать за «Краснодар»

Бывший игрок «Краснодара» и тренер «Милсами» из Молдавии Игорь Пикущак поделился мнением о матче 30-го тура РПЛ, в котором «быки» встретятся с московским «Динамо». По результатам этой игры команда Мурада Мусаева может стать чемпионом России.

«Краснодар» будет очень мотивирован, надеюсь, не отпустят первое место. Играют с «Динамо» дома, давление у обеих команд одинаково высокое. «Краснодар», как мне кажется, в лучшем состоянии. Сомнений в победе «Зенита» над «Ахматом» нет, он тоже нацелен на чемпионство. Поэтому всё решится в матче «Краснодара». К сожалению, я не смогу посмотреть игру — у моей команды сегодня тоже финал. Но буду переживать!» — сказал Пикущак в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Самые титулованные футбольные клубы России: