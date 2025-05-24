Экс-капитан «Зенита» Кришито уверен в чемпионстве клуба в РПЛ

Бывший защитник и капитан «Зенита» Доменико Кришито уверен, что сине-бело-голубые станут чемпионами России.

«Уверен, что «Зенит» сегодня выиграет чемпионство», — сказал Кришито в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Санкт-петербургский клуб с 63 очками располагается на второй строчке турнирной таблицы чемпионата России. Первое место занимает «Краснодар», набравший 64 очка. Сегодня, 24 мая, в 30-м туре Российской Премьер-Лиги «быки» встретятся с московским «Динамо», а сине-бело-голубые — с «Ахматом». Оба матча начнутся в 16:30 мск.

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