Экс-капитан «Зенита» Кришито уверен в чемпионстве клуба в РПЛ
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Бывший защитник и капитан «Зенита» Доменико Кришито уверен, что сине-бело-голубые станут чемпионами России.
«Уверен, что «Зенит» сегодня выиграет чемпионство», — сказал Кришито в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.
Санкт-петербургский клуб с 63 очками располагается на второй строчке турнирной таблицы чемпионата России. Первое место занимает «Краснодар», набравший 64 очка. Сегодня, 24 мая, в 30-м туре Российской Премьер-Лиги «быки» встретятся с московским «Динамо», а сине-бело-голубые — с «Ахматом». Оба матча начнутся в 16:30 мск.
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