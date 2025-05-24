«Рубин» — «Оренбург»: онлайн-трансляция матча 30-го тура РПЛ начнётся в 16:30

Сегодня, 24 мая, состоится матч 30-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, в котором встретятся казанский «Рубин» и «Оренбург». Игра пройдёт на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. В качестве главного арбитра встречи выступит Евгений Кукуляк (Калуга). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После 29 сыгранных матчей «Рубин» располагается на седьмой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 42 очка. «Оренбург» после аналогичного количества игр занимает предпоследнее, 15-е место, заработав 19 очков. Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 64 очка.