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Слот: возможно, «Ливерпулю» повезло, что впервые за пять лет «Сити» оказался в кризисе

Слот: возможно, «Ливерпулю» повезло, что впервые за пять лет «Сити» оказался в кризисе
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Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот отметил, что кризис «Манчестер Сити» является одной из причин победы его команды в нынешнем сезоне английской Премьер-лиги.

«Невозможно выиграть чемпионат, если команде просто очень сильно везёт. Может быть, «Ливерпулю» немного повезло, что впервые за пять лет «Манчестер Сити» оказался в сложном периоде. Мы также стали частью этого трудного периода, потому что победили их дома, когда они уже проиграли несколько матчей», — сказал Слот в интервью журналисту Дэну Роэну.

До нынешнего сезона «Манчестер Сити» выиграл АПЛ четыре раза подряд. После 37 туров «горожане» набрали 68 очков и занимают третье место. «Ливерпуль» с 83 очками располагается на первой строчке.

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