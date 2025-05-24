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«Факел» — «Крылья Советов»: онлайн-трансляция матча 30-го тура РПЛ начнётся в 16:30

«Факел» — «Крылья Советов»: онлайн-трансляция матча 30-го тура РПЛ начнётся в 16:30
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Сегодня, 24 мая, состоится матч 30-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, в котором встретятся воронежский «Факел» и самарские «Крылья Советов». Игра пройдёт на стадионе «Факел» в Воронеже. В качестве главного арбитра встречи выступит Алексей Сухой (Люберцы). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 30-й тур
24 мая 2025, суббота. 16:30 МСК
Факел
Воронеж
Не начался
Крылья Советов
Самара
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

После 29 сыгранных матчей «Факел» располагается на последней, 16-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 17 очков. «Крылья Советов» после аналогичного количества игр занимают 10-е место, заработав 30 очков. Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 64 очка.

Календарь РПЛ
Турнирная таблица РПЛ
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