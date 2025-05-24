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«Ливерпуль» предложит «Байеру» игрока за переход Вирца, помимо денег — Плеттенберг

«Ливерпуль» предложит «Байеру» игрока за переход Вирца, помимо денег — Плеттенберг
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«Ливерпуль» готов заплатить «Байеру» за переход атакующего полузащитника Флориана Вирца, а также включить в сделку одного из своих футболистов. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, леверкузенский клуб заинтересован в скорейшем заключении соглашения с мерсисайдцами относительно перехода 22-летнего хавбека. Однако многое будет зависеть от первого предложения английской команды.

Ранее СМИ сообщали о готовности «Ливерпуля» заплатить € 150 млн за трансфер Вирца.

В нынешнем сезоне Вирц принял участие в 45 матчах во всех турнирах, в которых отметился 16 голами и 15 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 140 млн.

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