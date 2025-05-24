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Таранов: ЦСКА обязан обыгрывать «Пари НН» и забирать бронзовые медали

Таранов: ЦСКА обязан обыгрывать «Пари НН» и забирать бронзовые медали
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Бывший защитник ЦСКА Иван Таранов поделился ожиданиями от матча армейцев с «Пари Нижний Новгород» в заключительном, 30-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025.

Мир Российская Премьер-лига . 30-й тур
24 мая 2025, суббота. 16:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«ЦСКА должен проходить «Пари НН». Армейцы обязаны побеждать и забирать бронзу. Если ЦСКА заберёт бронзу, этот результат в нынешнем сезоне я оцениваю как очень высокий. По ходу сезона мы неоднократно говорили, что команда не полностью укомплектована и есть проблемы с атакующей линией.

Но Николич очень здорово выстроил системную игру от обороны, и ЦСКА набрал приличный ход. Конечно, армейцы немного растеряли очки в начале сезона, но потом нагнали — это дорогого стоит», — сказал Таранов в беседе корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Турнирная таблица РПЛ
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