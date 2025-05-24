Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мохамед Салах признан лучшим игроком сезона в АПЛ

Мохамед Салах признан лучшим игроком сезона в АПЛ
Комментарии

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах признан лучшим игроком сезона английской Премьер-лиги. Об этом информирует пресс-служба АПЛ в соцсети Х (ранее Twitter).

В сезоне-2024/2025 32-летний футболист принял участие в 37 матчах чемпионата Англии, в которых отметился 28 голами и 18 результативными передачами. В составе «Ливерпуля» Салах выиграл АПЛ.

Египетский нападающий выступает за мерсисайдцев с 2017 года. За этот период он сыграл 400 матчей во всех турнирах, где забил 244 гола и сделал 113 ассистов. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 55 млн.

Рекорды «Ливерпуля»:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android