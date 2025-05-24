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Салугин: «Краснодар» должен был выигрывать чемпионство заранее, но сам дарит «Зениту» шанс

Салугин: «Краснодар» должен был выигрывать чемпионство заранее, но сам дарит «Зениту» шанс
Александр Салугин
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Бывший нападающий ЦСКА и молодёжной сборной России Александр Салугин высказался о чемпионской гонке в Российской Премьер-Лиге сезона-2024/2025.

«Краснодар» морально заслужил чемпионство. Его заслужил и непосредственно Сергей Николаевич Галицкий, который столько сделал для клуба. Но «Краснодар» должен был выигрывать чемпионат ещё за пять туров до конца. А пока сами дарят «Зениту» шанс. Но и «Динамо» не будет просто так отдавать очки — в том году такая развязка была!

Думаю, «Зенит» обыграет «Ахмат», а «Краснодар» и «Динамо» будут биться до последней минуты. Никто не знает, как сложится. Но мой прогноз — «Краснодару» будет тяжело, и они не обыграют «Динамо». Ничья, и на этом вся борьба за чемпионство закончится», — сказал Салугин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Турнирная таблица РПЛ
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