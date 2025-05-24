Данни: верю в чемпионство «Зенита», мы хотим праздновать

Бывший полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Мигел Данни уверен, что сине-бело-голубые станут чемпионами России по итогам сезона-2024/2025.

«Я верю, что «Зенит» сегодня победит, а «Краснодар» потеряет очки. У сине-бело-голубых очень хорошая команда, и они способны стать чемпионами. Мы здесь, мы хотим праздновать. Надеюсь, сегодня мы все будем счастливы от победы. «Краснодар» — тоже отличная команда. Они хорошо играют в последние годы, стабильно претендуют на чемпионство. И сегодня, конечно, очень близки к золотым медалям. Но я надеюсь, что они займут второе место. «Динамо» победит и поможет «Зениту» стать чемпионом», — сказал Данни в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.

Санкт-петербургский клуб с 63 очками располагается на второй строчке турнирной таблицы чемпионата России. Первое место занимает «Краснодар», набравший 64 очка. Сегодня, 24 мая, в 30-м туре Российской Премьер-Лиги «быки» встретятся с московским «Динамо», а сине-бело-голубые — с «Ахматом». Оба матча начнутся в 16:30 мск.