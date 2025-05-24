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Глава «Зенита» Медведев: по-пацански «Динамо» должно отомстить «Краснодару»

Глава «Зенита» Медведев: по-пацански «Динамо» должно отомстить «Краснодару»
Александр Медведев
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Председатель правления санкт-петербургского «Зенита» Александр Медведев высказался о матче «Краснодар» — «Динамо» Москва в заключительном, 30-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Игра состоится сегодня, 24 мая, начало — в 16:30 по московскому времени.

Мир Российская Премьер-лига . 30-й тур
24 мая 2025, суббота. 16:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«По-пацански «Динамо» должно отомстить «Краснодару» за потерю титула в прошлом сезоне», — сказал Медведев в видео, опубликованном в телеграм-канале «РБ Спорт».

Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 64 очка после 29 встреч. На второй строчке с 63 очками располагается санкт-петербургский «Зенит».

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