Глава «Зенита» Медведев: по-пацански «Динамо» должно отомстить «Краснодару»
Поделиться
Председатель правления санкт-петербургского «Зенита» Александр Медведев высказался о матче «Краснодар» — «Динамо» Москва в заключительном, 30-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Игра состоится сегодня, 24 мая, начало — в 16:30 по московскому времени.
Мир Российская Премьер-лига . 30-й тур
24 мая 2025, суббота. 16:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«По-пацански «Динамо» должно отомстить «Краснодару» за потерю титула в прошлом сезоне», — сказал Медведев в видео, опубликованном в телеграм-канале «РБ Спорт».
Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 64 очка после 29 встреч. На второй строчке с 63 очками располагается санкт-петербургский «Зенит».
Комментарии
- 24 мая 2025
-
13:51
-
13:45
-
13:44
-
13:37
-
13:31
-
13:30
-
13:30
-
13:30
-
13:30
-
13:30
-
13:30
-
13:30
-
13:30
-
13:30
-
13:23
-
13:20
-
13:11
-
13:10
-
12:55
-
12:45
-
12:40
-
12:34
-
12:31
-
12:25
-
12:22
-
12:10
-
12:08
-
11:56
-
11:55
-
11:46
-
11:36
-
11:19
-
11:11
-
10:55
-
10:42