Глава «Зенита» Медведев: по-пацански «Динамо» должно отомстить «Краснодару»

Председатель правления санкт-петербургского «Зенита» Александр Медведев высказался о матче «Краснодар» — «Динамо» Москва в заключительном, 30-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Игра состоится сегодня, 24 мая, начало — в 16:30 по московскому времени.

«По-пацански «Динамо» должно отомстить «Краснодару» за потерю титула в прошлом сезоне», — сказал Медведев в видео, опубликованном в телеграм-канале «РБ Спорт».

Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 64 очка после 29 встреч. На второй строчке с 63 очками располагается санкт-петербургский «Зенит».