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Салах стал пятым футболистом, дважды признававшимся игроком сезона АПЛ

Салах стал пятым футболистом, дважды признававшимся игроком сезона АПЛ
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Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах стал пятым футболистом, который дважды признавался лучшим игроком сезона английской Премьер-лиги. Египетский вингер уже получал эту награду в 2018 году.

До Салаха дважды лучшими игроками сезона чемпионата Англии признавались полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне, защитник «Манчестер Юнайтед» Неманья Видич, вингер «красных дьяволов» Криштиану Роналду и нападающий «Арсенала» Тьерри Анри.

В сезоне-2024/2025 32-летний Салах принял участие в 37 матчах чемпионата Англии, в которых отметился 28 голами и 18 результативными передачами. В составе «Ливерпуля» нападающий выиграл АПЛ.

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