Владимир Быстров: буду рад любому чемпиону РПЛ, я в беспроигрышной ситуации

Известный российский экс-футболист Владимир Быстров высказался о чемпионской гонке в Российской Премьер-Лиге сезона-2024/2025. В субботу, 24 мая, санкт-петербургский «Зенит» сыграет с грозненским «Ахматом», а «Краснодар» — с московским «Динамо».

«Буду рад любому чемпиону — и «Зениту», и «Краснодару». Поэтому я в беспроигрышной ситуации. Но легко не будет никому», — сказал Быстров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 64 очка после 29 встреч. На второй строчке с 63 очками располагается санкт-петербургский «Зенит».