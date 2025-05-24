ЭСК поддержала решение удалить Умярова на 90+3-й минуте матча Кубка России с «Ростовом»

Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) поддержала решение главного арбитра финального матча Пути регионов Фонбет Кубка России «Спартак» — «Ростов» (1:2) Кирилла Левникова удалить полузащитника красно-белых Наиля Умярова на 90+3-й минуте.

«Наиль Умяров использовал чрезмерную силу в единоборстве за мяч с игроком «Ростова» Николаем Комличенко, совершив интенсивный контакт открытой стопой в область икроножной мышцы ноги. Наиль Умяров виновен в серьёзном нарушении правил игры, так как его действия угрожали безопасности соперника», — сказано на официальном сайте РФС.

Как появился «Спартак»: