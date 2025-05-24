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ЭСК поддержала решение удалить Умярова на 90+3-й минуте матча Кубка России с «Ростовом»

ЭСК поддержала решение удалить Умярова на 90+3-й минуте матча Кубка России с «Ростовом»
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Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) поддержала решение главного арбитра финального матча Пути регионов Фонбет Кубка России «Спартак» — «Ростов» (1:2) Кирилла Левникова удалить полузащитника красно-белых Наиля Умярова на 90+3-й минуте.

Fonbet Кубок России . Финал (Путь регионов)
15 мая 2025, четверг. 20:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 2
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Максименко – 31'     1:1 Гарсия – 76'     1:2 Комличенко – 78'    
Удаления: Угальде – 85', Умяров – 90+5' / нет

«Наиль Умяров использовал чрезмерную силу в единоборстве за мяч с игроком «Ростова» Николаем Комличенко, совершив интенсивный контакт открытой стопой в область икроножной мышцы ноги. Наиль Умяров виновен в серьёзном нарушении правил игры, так как его действия угрожали безопасности соперника», — сказано на официальном сайте РФС.

Как появился «Спартак»:

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