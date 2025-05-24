ЭСК: судья верно не назначил пенальти в ворота «Краснодара» в конце матча с «Оренбургом»

Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) поддержала решение главного арбитра матча 29-го тура РПЛ между «Оренбургом» и «Краснодаром» (1:2) Василия Казарцева не назначать пенальти в ворота «быков» на 87-й минуте.

«Исходя из имеющихся видеоракурсов положение руки не является очевидно наказуемым ввиду того, что рука находится в естественном положении, близко к телу и не увеличивает его площадь, защитник пытается убрать руку, чтобы избежать контакта с мячом, двигающегося с короткой дистанции. Комиссия определила, что VAR верно не вмешался в игровой момент ввиду отсутствия очевидных оснований считать контакт мяча с рукой Витора Тормены наказуемым», — написано на официальном сайте РФС.

После 29 туров РПЛ «Краснодар» занимает первое место, набрав 64 очка. На второй строчке турнирной таблицы чемпионата России располагается «Зенит», заработавший 63 очка. Сегодня, 24 мая, в 30-м туре Российской Премьер-Лиги «Краснодар» встретится с московским «Динамо», а сине-бело-голубые — с «Ахматом». Оба матча начнутся в 16:30 мск.

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