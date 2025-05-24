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В Госдуме высказались о введении системы Fan ID на Суперкубке России

В Госдуме высказались о введении системы Fan ID на Суперкубке России
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Депутат Государственной Думы Дмитрий Свищёв поделился мнением о введении системы Fan ID на Суперкубке России.

«Я прочитал в СМИ, что на Суперкубке России может быть введена система Fan ID, но в Госдуме этого приказа не видели. Это обсуждается уже не первый год. Мы знаем, что Fan ID принят в РПЛ, из-за чего много нареканий, и мы потеряли часть болельщиков. Энергетика вокруг этого решения не самая простая. Но все должны понимать, что это вынужденная мера, которая была принята в непростое для России время. Безопасность в государстве и на стадионах — самое главное. Для организации безопасности допустимы любые действия. Самое главное, чтобы наши дети, болельщики и спортсмены были в безопасности», — сказал Свищёв в беседе корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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