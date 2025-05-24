Итоговая турнирная таблица Первой лиги сезона-2024-2025

Завершился сезон-2024/2025 в Мелбет Первой Лиге*. Победителем турнира стала калининградская «Балтика», прямую путёвку в Российскую Премьер-Лигу также получило московское «Торпедо». Команды вернулись в элитный дивизион спустя год и два года соответственно.

В стыковых матчах за право участия в РПЛ сыграют «Черноморец» и «Урал», занявшие третье и четвёртое место соответстветвенно.

Из Первой лиги вылетели саратовский «Сокол», «Тюмень» и владикавказская «Алания».

* — «Чемпионат» публикует команды, попавшие в стыковые матчи и вылетевшие из дивизиона, согласно турнирной таблице, без учёта слухов о невыдаче лицензий определённым клубам.