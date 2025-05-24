В «Зените» заявили об интересе к Венделу со стороны четырёх зарубежных клубов

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев сообщил об интересе четырёх зарубежных клубов к полузащитнику сине-бело-голубых Венделу.

— Интерес к Венделу очень сильно возрос из разных стран, не буду их называть. Четыре клуба интересуются Венделом. Помимо нашей готовности отправить его в другое место, он должен это предложение принять. Давайте сначала завершим сезон

– Клубы с Ближнего Востока, из Бразилии?

– География всемирная, — передаёт слова Медведева корреспондент «Матч ТВ».

В среду, 21 мая, «Ботафого» проинформировал о расторжении контракта с Венделом, который должен был перейти в клуб грядущим летом.

В нынешнем сезоне Вендел принял участие в 27 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и 13 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

Почему на эмблеме «Зенита» две звезды: