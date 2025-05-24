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«ПСЖ» подписал вратаря «Ромы» Марина — L’Équipe

«ПСЖ» подписал вратаря «Ромы» Марина — L’Équipe
Ренато Марин
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Французский «Пари Сен-Жермен» подписал контракт с 18-летним голкипером римской «Ромы» и молодёжной национальной команды Италии Ренато Марином. Об этом сообщает L’Équipe.

По информации источника, итальянский вратарь заключил с парижанами пятилетнее соглашение. Он будет доступен для команды с 1 июля, так как римский клуб отказался отпускать его до истечения нынешнего контракта. Напомним, за «ПСЖ» также выступает российский голкипер Матвей Сафонов, который в данный момент является вторым номером команды после Джанлуиджи Доннаруммы. Утверждается, что французский клуб купил Марина на замену третьему вратарю — 23-летнему футболисту олимпийский сборной Испании Арнау Тенасу.

В нынешнем сезоне Марин не провёл ни одного матча за «Рому». Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 500 тыс.

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