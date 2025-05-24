«Реал» Мадрид — «Реал Сосьедад»: текстовая онлайн-трансляция игры Ла Лиги начнётся в 17:15

Сегодня, 24 мая, состоится матч 38-го тура испанской Примеры, в котором встретятся мадридский «Реал» и «Реал Сосьедад». Игра пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. В качестве главного арбитра матча выступит Марио Мелеро Лопес из Малаги. Стартовый свисток судьи прозвучит в 17:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

«Реал» занимает второе место в турнирной таблице испанской Примеры. Команда Карло Анчелотти набрала 81 очко за 37 матчей. «Реал Сосьедад» заработал 46 очков после 37 игр и располагается на 11-й строчке. На первом месте находится «Барселона», у которой 85 очков за 37 игр.

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: