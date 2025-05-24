Экс-игрок «Динамо» Уилкшир: первые 20 минут матча будут решающими для «Краснодара»

Бывший защитник московского «Динамо» Люк Уилкшир поделился ожиданиями от предстоящего матча бело-голубых с «Краснодаром» в 30-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Игра состоится сегодня, 24 мая, начало — в 16:30 мск.

«Динамо» в хорошей форме, так что всё возможно в матче с «Краснодаром». Я думаю, что «Зенит» одержит победу в своём матче, так что «Краснодар» будет под давлением. Первые 20 минут встречи будут решающими», — сказал Уилкшир в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 64 очка после 29 встреч. На второй строчке с 63 очками располагается санкт-петербургский «Зенит».