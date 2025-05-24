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«Сегодня я болельщик номер один». Жоаозиньо сфотографировался в футболке «Краснодара»

«Сегодня я болельщик номер один». Жоаозиньо сфотографировался в футболке «Краснодара»
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Бывший нападающий «Краснодара» Жоаозиньо выложил пост в социальных сетях с поддержкой краснодарской команды в преддверии матча 30-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо». «Быки» впервые станут чемпионами России, если обыграют соперника.

Мир Российская Премьер-лига . 30-й тур
24 мая 2025, суббота. 16:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Фото: Соцсети Жоаозиньо

«Сегодня я болельщик номер один. Вперёд, «быки», — написал Жоазиньо.

Клуб также в своих соцсетях отреагировал на это сообщение, сопроводив пост следующим текстом: «Чувствуем поддержку от всей нашей огромной чёрно-зелёной семьи!»

«Краснодар» в 29 матчах РПЛ набрал 64 очка и занимает в турнирной таблице первое место. У «Зенита» — 63 очка, действующий чемпион страны параллельно дома сыграет с «Ахматом». При равенстве очков выше окажется «Зенит» за счёт лучшей разницы личных встреч.

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