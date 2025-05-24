«Сегодня я болельщик номер один». Жоаозиньо сфотографировался в футболке «Краснодара»

Бывший нападающий «Краснодара» Жоаозиньо выложил пост в социальных сетях с поддержкой краснодарской команды в преддверии матча 30-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо». «Быки» впервые станут чемпионами России, если обыграют соперника.

Фото: Соцсети Жоаозиньо

«Сегодня я болельщик номер один. Вперёд, «быки», — написал Жоазиньо.

Клуб также в своих соцсетях отреагировал на это сообщение, сопроводив пост следующим текстом: «Чувствуем поддержку от всей нашей огромной чёрно-зелёной семьи!»

«Краснодар» в 29 матчах РПЛ набрал 64 очка и занимает в турнирной таблице первое место. У «Зенита» — 63 очка, действующий чемпион страны параллельно дома сыграет с «Ахматом». При равенстве очков выше окажется «Зенит» за счёт лучшей разницы личных встреч.