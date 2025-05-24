Первая лига сезона-2024/2025: результаты матчей 34-го тура

В эти минуты завершились матчи 34-го тура Мелбет Первой лиги. Так как этот тур стал завершающим в сезоне, все девять встреч начались одновременно. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами прошедших матчей.
24 мая, суббота:
«Сокол» — «Чайка» — 1:0;
«Арсенал» — «Балтика» — 0:0;
«Черноморец» — «Сочи» — 2:1;
«Ротор» — «Уфа» — 0:2;
«Урал» — «СКА-Хабаровск» — 3:1;
«Родина» — «Шинник» — 6:2;
«Енисей» — «Тюмень» — 4:3;
«Торпедо» — «КАМАЗ» — 1:1;
«Алания» — «Нефтехимик» — 1:2.
Победителем турнира стала «Балтика», также прямую путёвку в РПЛ получило «Торпедо». «Черноморец» и «Урал» сыграют в стыках, а «Сокол», «Тюмень» и «Алания» вылетели.