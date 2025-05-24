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Горшков: «Зениту» опять может выпасть счастливый случай, команда останется чемпионом РПЛ

Горшков: «Зениту» опять может выпасть счастливый случай, команда останется чемпионом РПЛ
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Бывший футболист «Зенита» Александр Горшков считает, что сине-бело-голубые могут остаться чемпионами России по итогам нынешнего сезона.

«Думаю, в этом сезоне «Зенит» может остаться чемпионом России. «Динамо» сейчас находится на подъёме, поэтому сложно предположить, как сыграет «Краснодар». «Зенит» точно сделает всё от себя зависящее и победит. Но всё зависит от игры «Краснодара» и «Динамо». Мне кажется, питерцам может опять выпасть счастливый случай. Если «Зенит» не выиграет чемпионство, этот сезон можно будет назвать неудачным — планка была поднята высоко», — сказал Горшков в беседе корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Санкт-петербургский клуб с 63 очками располагается на второй строчке турнирной таблицы чемпионата России. Первое место занимает «Краснодар», набравший 64 очка. Сегодня, 24 мая, в 30-м туре Российской Премьер-Лиги «быки» встретятся с московским «Динамо», а сине-бело-голубые — с «Ахматом». Оба матча начнутся в 16:30 мск.

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