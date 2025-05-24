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Урал — СКА-Хабаровск, результат матча 34-го тура Первой лиги, счёт 3:1, 24 мая 2025 года

«Урал» обыграл «СКА-Хабаровск» и обеспечил себе участие в стыках за право выхода в РПЛ
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Завершился матч 34-го тура Первой лиги сезона-2024/2025, в котором встречались екатеринбургский «Урал» и «СКА-Хабаровск». Команды играли на стадионе «Екатеринбург Арена» в одноимённом городе. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Юрием Карповым (Петрозаводск). «Урал» одержал победу со счётом 3:1.

Россия — Мелбет Первая лига . 34-й тур
24 мая 2025, суббота. 13:00 МСК
Урал
Екатеринбург
Окончен
3 : 1
СКА-Хабаровск
Хабаровск
1:0 Бессмертный – 31'     2:0 Секулич – 43'     3:0 Воронов – 74'     3:1 Гаглоев – 90+4'    

За «Урал» отличились защитник Станислав Бессмертный, нападающий Мартин Секулич и форвард Максим Воронов. Единственный гол в составе «СКА-Хабаровск» забил полузащитник Александр Гаглоев.

После 34 сыгранных матчей «Урал» располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице Первой лиги, набрав 59 очков. «СКА-Хабаровск» после аналогичного количества игр занимает шестое место, заработав 53 очка.

Календарь Первой лиги
Турнирная таблица Первой лиги
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