«Урал» обыграл «СКА-Хабаровск» и обеспечил себе участие в стыках за право выхода в РПЛ

Завершился матч 34-го тура Первой лиги сезона-2024/2025, в котором встречались екатеринбургский «Урал» и «СКА-Хабаровск». Команды играли на стадионе «Екатеринбург Арена» в одноимённом городе. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Юрием Карповым (Петрозаводск). «Урал» одержал победу со счётом 3:1.

За «Урал» отличились защитник Станислав Бессмертный, нападающий Мартин Секулич и форвард Максим Воронов. Единственный гол в составе «СКА-Хабаровск» забил полузащитник Александр Гаглоев.

После 34 сыгранных матчей «Урал» располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице Первой лиги, набрав 59 очков. «СКА-Хабаровск» после аналогичного количества игр занимает шестое место, заработав 53 очка.