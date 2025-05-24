«Сокол», «Алания» и «Тюмень» вылетели из Первой лиги

Завершился сезон-2024/2025 в Мелбет Первой лиге. По итогам 34 туров меньше всех очков набрали «Сокол», «Тюмень» и «Алания», они и покинули турнир и в следующем сезоне сыграют в Леон Второй лиге, дивизионе «Золото». «Сокол» и «Тюмень» играли в Первой лиге непрерывно два года, «Алания» — 5 лет.

Победителем Первой лиги стала калининградская «Балтика», прямую путёвку в РПЛ также получило московское «Торпедо». Право участия в стыковых матчах получили «Черноморец» и «Урал»*.

* — «Чемпионат» публикует команды, попавшие в стыковые матчи и вылетевшие из дивизиона, согласно турнирной таблице, без учёта слухов о невыдаче лицензий определённым клубам.