Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Первая лига (ФНЛ) сезон-2024/2025: какие команды вылетели, кто сыграет во Второй лиге, Алания, Сокол, Тюмень

«Сокол», «Алания» и «Тюмень» вылетели из Первой лиги
Комментарии

Завершился сезон-2024/2025 в Мелбет Первой лиге. По итогам 34 туров меньше всех очков набрали «Сокол», «Тюмень» и «Алания», они и покинули турнир и в следующем сезоне сыграют в Леон Второй лиге, дивизионе «Золото». «Сокол» и «Тюмень» играли в Первой лиге непрерывно два года, «Алания» — 5 лет.

Победителем Первой лиги стала калининградская «Балтика», прямую путёвку в РПЛ также получило московское «Торпедо». Право участия в стыковых матчах получили «Черноморец» и «Урал»*.

* — «Чемпионат» публикует команды, попавшие в стыковые матчи и вылетевшие из дивизиона, согласно турнирной таблице, без учёта слухов о невыдаче лицензий определённым клубам.
Итоговая турнирная таблица Первой лиги
Материалы по теме
Кто вернулся в РПЛ, а кто сыграет в стыках. Итоги последнего тура Первой лиги
Кто вернулся в РПЛ, а кто сыграет в стыках. Итоги последнего тура Первой лиги
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android