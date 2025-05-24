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ЭСК поддержала решение судьи Карасёва удалить Бейла за фол на Солари

ЭСК поддержала решение судьи Карасёва удалить Бейла за фол на Солари
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Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) поддержала решение главного арбитра матча 29-го тура чемпионата России между «Крыльями Советов» и «Спартаком» (0:2) Сергея Карасёва удалить защитника самарской команды Гленна Бейла в начале встречи за фол на нападающем красно-белых Пабло Солари.

Мир Российская Премьер-лига . 29-й тур
18 мая 2025, воскресенье. 13:30 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
0 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Мангаш – 22'     0:2 Солари – 42'    
Удаления: Бейл – 10', Костанца – 50' / нет

«Гленн Бейл использовал чрезмерную силу в единоборстве за мяч с игроком «Спартак-Москва» Пабло Солари, совершив контакт открытой стопой с высокой интенсивностью с голенью соперника. Гленн Бейл виновен в серьёзном нарушении правил игры, так как его действия угрожали безопасности соперника», — написано на официальном сайте РФС.

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