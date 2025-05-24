ЭСК поддержала решение судьи Карасёва удалить Бейла за фол на Солари

Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) поддержала решение главного арбитра матча 29-го тура чемпионата России между «Крыльями Советов» и «Спартаком» (0:2) Сергея Карасёва удалить защитника самарской команды Гленна Бейла в начале встречи за фол на нападающем красно-белых Пабло Солари.

«Гленн Бейл использовал чрезмерную силу в единоборстве за мяч с игроком «Спартак-Москва» Пабло Солари, совершив контакт открытой стопой с высокой интенсивностью с голенью соперника. Гленн Бейл виновен в серьёзном нарушении правил игры, так как его действия угрожали безопасности соперника», — написано на официальном сайте РФС.

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