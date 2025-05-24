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«Арсенал» и «Балтика» не выявили победителя в матче 34-го тура Первой лиги

«Арсенал» и «Балтика» не выявили победителя в матче 34-го тура Первой лиги
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Завершился матч 34-го тура Мелбет Первой лиги сезона-2024/2025, в котором встречались тульский «Арсенал» и калининградская «Балтика». Игра проходила на стадионе «Арсенал» в Туле. В качестве главного арбитра встречи выступил Максим Перезва. Матч закончился со счётом 0:0.

Россия — Мелбет Первая лига . 34-й тур
24 мая 2025, суббота. 13:00 МСК
Арсенал Т
Тула
Окончен
0 : 0
Балтика
Калининград

«Арсенал» занимает 10-е место в турнирной таблице Первой лиги. Команда Александра Сторожука набрала 41 очко за 34 матча. «Балтика» заработала 69 очков после 34 игр и располагается на первой строчке.

В минувшем туре тульский «Арсенал» выиграл у «Уфы» со счётом 2:1. В свою очередь, калининградский клуб сыграл вничью с «Енисеем» (0:0).

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