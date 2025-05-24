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«Черноморец» и «Урал» сыграют в стыковых матчах за право участия в РПЛ

Завершился сезон — 2024/2025 в Мелбет Первой лиге. По его итогам новороссийский «Черноморец» и екатеринбургский «Урал»* получили право участия в стыковых матчах Российской Премьер-Лиги, заняв третье и четвёртое место соответственно.

Согласно регламенту они должны сыграть с 13-й и 14-й командой чемпионата России. За тур до конца эти строчки занимают «Нижний Новгород» и грозненский «Ахмат», которым предстоят матчи с ЦСКА и «Зенитом» в гостях соответственно.

«Черноморец» может сыграть в элитном дивизионе России впервые с 2001 года. «Урал» вылетел из чемпионата России по итогам прошлого сезона.

Прямые путёвки в РПЛ получили «Балтика» и «Торпедо».

* — «Чемпионат» публикует команды, попавшие в стыковые матчи, согласно турнирной таблице, без учёта слухов о невыдаче лицензий определённым клубам.