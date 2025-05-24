«Торпедо» напрямую вышло в РПЛ, заняв второе место в Первой лиге

Сыграв вничью с «КАМАЗом» в матче 34-го тура Мелбет Первой лиги (1:1), «Торпедо» гарантировало себе второе место по итогам нынешнего сезона соревнования. Таким образом, московский клуб напрямую вышел в Российскую Премьер-Лигу.

После 34 матчей Первой лиги команда Олега Кононова набрала 65 очков. На третьей строчке располагается новороссийский «Черноморец», заработавший 64 очка после 34 встреч.

Последний раз «Торпедо» играло в Российской Премьер-Лиге в сезоне-2022/2023. В том розыгрыше московский клуб набрал 13 очков после 30 туров и вылетел из РПЛ, заняв последнее, 16-е место.

Кононов возглавил «Торпедо» в январе 2024 года.

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