Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Торпедо» напрямую вышло в РПЛ, заняв второе место в Первой лиге

«Торпедо» напрямую вышло в РПЛ, заняв второе место в Первой лиге
Комментарии

Сыграв вничью с «КАМАЗом» в матче 34-го тура Мелбет Первой лиги (1:1), «Торпедо» гарантировало себе второе место по итогам нынешнего сезона соревнования. Таким образом, московский клуб напрямую вышел в Российскую Премьер-Лигу.

Россия — Мелбет Первая лига . 34-й тур
24 мая 2025, суббота. 13:00 МСК
Торпедо М
Москва
Окончен
1 : 1
КАМАЗ
Набережные Челны
1:0 Юшин – 11'     1:1 Суханов – 57'    
Удаления: нет / Жигулёв – 51'

После 34 матчей Первой лиги команда Олега Кононова набрала 65 очков. На третьей строчке располагается новороссийский «Черноморец», заработавший 64 очка после 34 встреч.

Последний раз «Торпедо» играло в Российской Премьер-Лиге в сезоне-2022/2023. В том розыгрыше московский клуб набрал 13 очков после 30 туров и вылетел из РПЛ, заняв последнее, 16-е место.

Кононов возглавил «Торпедо» в январе 2024 года.

Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android