Заза Джанашия: многие хотят нового чемпиона в России, но «Зенит» сильнее

Экс-футболист «Локомотива» Заза Джанашия предположил, кто станет чемпионом России по итогам сезона Российской Премьер-Лиги.

«Думаю, что «Зенит» снова станет чемпионом России. Я смотрел последний матч «Динамо» — команда в очень хорошей форме. С «Краснодаром» будет настоящий бой, а «Зениту» будет легче. Не думаю, что отсутствие ключевых футболистов «Динамо» повлияет на предстоящую игру. Остальные игроки должны доказывать, что они лучше.

Если «Зенит» станет чемпионом, это ничего не будет значить. Кто сильнее, тот и становится чемпионом. «Спартак» в одно время был сильнее и постоянно был чемпионом. Кто-то что-то говорил? Я понимаю, что многие хотят нового чемпиона в России, но «Зенит» сильнее», — сказал Джанашия в беседе корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.