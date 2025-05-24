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Мартин Секулич стал лучшим бомбардиром Первой лиги, Мераби Уридия — лучшим ассистентом

Мартин Секулич стал лучшим бомбардиром Первой лиги, Мераби Уридия — лучшим ассистентом
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Нападающий «Урала» Мартин Секулич забил 14 голов за 23 матча Мелбет Первой лиги сезона-2024/2025 и стал лучшим бомбардиром турнира. А нападающий «Черноморца» Мераби Уридия отдал девять результативных передач за 34 игры и стал лучшим ассистентом лиги.

В тройку лучших бомбардиров сезона также вошли Георгий Гонгадзе («СКА-Хабаровск»), забивший 12 голов за 33 матча и Мартин Крамарич из «Сочи», у которого 11 голов в 31 игре.

В тройке лучших ассистентов числятся Роман Акбашев («Черноморец»), у которого шесть результативных передач в 19 матчах и Андрей Егорычев из «Урала», отдавший все те же шесть голевых, но за 34 игры.

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