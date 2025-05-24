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«Факел» — «Крылья Советов»: стартовые составы команд на матч 30-го тура РПЛ

«Факел» — «Крылья Советов»: стартовые составы команд на матч 30-го тура РПЛ
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На поле стадиона «Факел» в Воронеже состоится матч 30-го тура Российской Премьер-Лиги. Местный «Факел» сыграет в заключительном матче сезона с самарскими «Крыльями Советов». «Чемпионат» предлагает ознакомиться со стартовыми составами команд и подключиться к текстовой онлайн-трансляции встречи. Все матчи заключительного тура РПЛ начнутся одновременно в 16:30 мск.

Мир Российская Премьер-лига . 30-й тур
24 мая 2025, суббота. 16:30 МСК
Факел
Воронеж
1-й тайм
0 : 0
Крылья Советов
Самара

Стартовые составы команд:

«Факел»: Гудиев, Габараев, Брахими, Каштанов, Моцпан, Ильин, Квеквескири, Божин, Ивлев, Ковалёв, Сенхаджи.

«Крылья Советов»: Песьяков, Рассказов, Ороз, Евгеньев, Печенин, Иванисеня, Бабкин, Дмитриев, Шитов, Зиньковский, Сергеев.

Работать на матче будет бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим. Помогать ему будут Арам Петросян и Александр Богданов. Резервный судья — Кирилл Силантьев.

«Факел» набрал 17 очков и занимает в турнирной таблице последнее, 16-е место. Команда досрочно вылетела из РПЛ. «Крылья Советов» (30) — на 10-м месте.

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