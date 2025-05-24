Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Рубин» — «Оренбург»: стартовые составы команд на матч 30-го тура РПЛ

«Рубин» — «Оренбург»: стартовые составы команд на матч 30-го тура РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

На поле стадиона «Ак Барс Арена» в Казани состоится матч 30-го тура Российской Премьер-Лиги. Местный «Рубин» сыграет в заключительном матче сезона с «Оренбургом». «Чемпионат» предлагает ознакомиться со стартовыми составами команд и подключиться к текстовой онлайн-трансляции встречи. Все матчи заключительного тура РПЛ начнутся одновременно в 16:30 мск.

Мир Российская Премьер-лига . 30-й тур
24 мая 2025, суббота. 16:30 МСК
Рубин
Казань
1-й тайм
2 : 2
Оренбург
Оренбург
1:0 Шабанхаджай – 5'     2:0 Даку – 7'     2:1 Марин – 11'     2:2 Мансилья – 22'    

Стартовые составы команд:

«Рубин»: Ставер, Кабутов, Грицаенко, Рожков, Тесленко, Вуячич, Зотов, Вада, Ходжа, Даку, Шабанхаджай.

«Оренбург»: Сысуев, Малых, Сидоров, Прохин, Касимов, Рыбчинский, Михайлов, Башич, Марин, Савельев, Мансилья.

Работать на матче будет бригада арбитров во главе с Евгением Кукуляком. Помогать ему будут Кирилл Большаков и Андрей Болотенков. Резервный судья — Павел Шадыханов.

«Рубин» набрал 42 очка и занимает седьмую строчку в турнирной таблице. «Оренбург» (19) — 15-й. Команда досрочно вылетела из РПЛ.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android