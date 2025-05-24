«Рубин» — «Оренбург»: стартовые составы команд на матч 30-го тура РПЛ

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На поле стадиона «Ак Барс Арена» в Казани состоится матч 30-го тура Российской Премьер-Лиги. Местный «Рубин» сыграет в заключительном матче сезона с «Оренбургом». «Чемпионат» предлагает ознакомиться со стартовыми составами команд и подключиться к текстовой онлайн-трансляции встречи. Все матчи заключительного тура РПЛ начнутся одновременно в 16:30 мск.

Стартовые составы команд:

«Рубин»: Ставер, Кабутов, Грицаенко, Рожков, Тесленко, Вуячич, Зотов, Вада, Ходжа, Даку, Шабанхаджай.

«Оренбург»: Сысуев, Малых, Сидоров, Прохин, Касимов, Рыбчинский, Михайлов, Башич, Марин, Савельев, Мансилья.

Работать на матче будет бригада арбитров во главе с Евгением Кукуляком. Помогать ему будут Кирилл Большаков и Андрей Болотенков. Резервный судья — Павел Шадыханов.

«Рубин» набрал 42 очка и занимает седьмую строчку в турнирной таблице. «Оренбург» (19) — 15-й. Команда досрочно вылетела из РПЛ.