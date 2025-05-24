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«Динамо» Махачкала — «Ростов»: стартовые составы команд на матч 30-го тура РПЛ

«Динамо» Махачкала — «Ростов»: стартовые составы команд на матч 30-го тура РПЛ
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На поле стадиона «Анжи Арена» в Каспийске состоится матч 30-го тура Российской Премьер-Лиги. Местное «Динамо» сыграет в заключительном матче сезона с «Ростовом». «Чемпионат» предлагает ознакомиться со стартовыми составами команд и предлагает подключиться к текстовой онлайн-трансляции встречи. Все матчи заключительного тура РПЛ начнутся одновременно в 16:30 мск.

Мир Российская Премьер-лига . 30-й тур
24 мая 2025, суббота. 16:30 МСК
Динамо Мх
Махачкала
1-й тайм
0 : 0
Ростов
Ростов-на-Дону

Стартовые составы команд:

«Динамо» Махачкала: Магомедов, Алибеков, Шумахов, Пальцев, Аззи, Глушков, Сундуков, Мрезиг, Хоссейннеджад, Сердеров, Касинтура.

«Ростов»: Ятимов, Осипенко, Лангович, Вахания, Сако, Кучаев, Щетинин, Комаров, Шанталий, Комличенко, Роналдо.

Обслужит матч бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном. Помогать ему будут Алексей Стипиди и Андрей Гурбанов, резервный судья: Николай Волошин.

«Динамо» набрало 28 очков и располагается на 12-й строчке турнирной таблицы. «Ростов» (38) — восьмой.

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