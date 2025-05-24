Экс-капитан «Торпедо» Самсонов: рад за команду! Пора задержаться в РПЛ и бороться за призы

Бывший капитан и защитник московского «Торпедо» Артём Самсонов высказался о возвращении клуба в РПЛ по итогам сезона-2024/2025 Мелбет Первой лиги.

Сыграв вничью с «КАМАЗом» в матче 34-го тура Мелбет Первой лиги (1:1), «Торпедо» гарантировало себе второе место по итогам нынешнего сезона соревнования. Таким образом, московский клуб напрямую вышел в Российскую Премьер-Лигу.

«Очень-очень сильно рад за «Торпедо»! Все молодцы — ребята, руководство, справились с поставленной задачей. Будем теперь ходить на «Торпедо» в Премьер-Лиге. Пора уже задержаться в РПЛ не на один сезон. Какой раз уже выходим в РПЛ и в этот же год вылетаем. Так было в 2014 году и при мне тоже. Пора оставаться и бороться даже за призовые места.

Раз Кононов вывел команду в РПЛ, значит, он тот человек, который нужен «Торпедо». Наверное, ему должны дать шанс поработать с «Торпедо» в РПЛ. Но сами знаете, что два раза команда выходила в РПЛ с тем же тренером, а потом не получалось. Но это уже будет зависеть от решения руководства. Кононов вывел команду — молодец!» — сказал Самсонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.