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Экс-капитан «Торпедо» Самсонов: рад за команду! Пора задержаться в РПЛ и бороться за призы

Экс-капитан «Торпедо» Самсонов: рад за команду! Пора задержаться в РПЛ и бороться за призы
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Бывший капитан и защитник московского «Торпедо» Артём Самсонов высказался о возвращении клуба в РПЛ по итогам сезона-2024/2025 Мелбет Первой лиги.

Сыграв вничью с «КАМАЗом» в матче 34-го тура Мелбет Первой лиги (1:1), «Торпедо» гарантировало себе второе место по итогам нынешнего сезона соревнования. Таким образом, московский клуб напрямую вышел в Российскую Премьер-Лигу.

Россия — Мелбет Первая лига . 34-й тур
24 мая 2025, суббота. 13:00 МСК
Торпедо М
Москва
Окончен
1 : 1
КАМАЗ
Набережные Челны
1:0 Юшин – 11'     1:1 Суханов – 57'    
Удаления: нет / Жигулёв – 51'

«Очень-очень сильно рад за «Торпедо»! Все молодцы — ребята, руководство, справились с поставленной задачей. Будем теперь ходить на «Торпедо» в Премьер-Лиге. Пора уже задержаться в РПЛ не на один сезон. Какой раз уже выходим в РПЛ и в этот же год вылетаем. Так было в 2014 году и при мне тоже. Пора оставаться и бороться даже за призовые места.

Раз Кононов вывел команду в РПЛ, значит, он тот человек, который нужен «Торпедо». Наверное, ему должны дать шанс поработать с «Торпедо» в РПЛ. Но сами знаете, что два раза команда выходила в РПЛ с тем же тренером, а потом не получалось. Но это уже будет зависеть от решения руководства. Кононов вывел команду — молодец!» — сказал Самсонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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