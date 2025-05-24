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Борис Игнатьев: мало веры, что «Торпедо» не вылетит из РПЛ уже в следующем сезоне

Борис Игнатьев: мало веры, что «Торпедо» не вылетит из РПЛ уже в следующем сезоне
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Экс-тренер и бывший вице-президент «Торпедо» Борис Игнатьев оценил шансы московского клуба на удачное выступление в следующем сезоне РПЛ. Ранне «Торпедо» напрямую вышло в РПЛ, заняв второе место в Мелбет Первой лиге.

«Торпедо» — клуб с большими традициями. Сколько мастеров играло за этот клуб перед глазами болельщиков, которых тоже немало в Москве! Стрельцов, Иванов, Воронин и другие — это же целое созвездие! Другое дело, как руководство клуба распорядится этим богатством, которое имеет на сегодняшний день.

«Торпедо» уже который год выходит в РПЛ, а потом опять вылетает. Это всё потому, что клуб попадает в руки непрофессионалов. Люди, в чьи руки попадает команда, не знают этого предмета. Важно, какие меры и решения будут приняты. Пока мало веры, что «Торпедо» не вылетит из РПЛ уже в следующем сезоне. Но выход в РПЛ ускорит строительство стадиона, который крайне необходим. Благодаря ему вернутся болельщики. Большие поздравления «Торпедо», — сказал Игнатьев в беседе корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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