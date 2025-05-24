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Капитан «Осера» Жубал, которого хочет подписать «Краснодар» находится на матче с «Динамо»

Капитан «Осера» Жубал, которого хочет подписать «Краснодар» находится на матче с «Динамо»
Жубал
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Центральный защитник и капитан французского «Осера» Жубал присутствует на предстоящем матче «Краснодара» с московским «Динамо» в 30-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Игра состоится в субботу, 24 мая, начало — в 16:30 мск. Напомним, что ранее в СМИ стало известно, что «быки» заинтересованы в подписании 31-летнего бразильского футболиста.

Мир Российская Премьер-лига . 30-й тур
24 мая 2025, суббота. 16:30 МСК
Краснодар
Краснодар
1-й тайм
0 : 0
Динамо М
Москва

Фото: «Чемпионат»

В нынешнем сезоне Жубал провёл за «Осер» 30 матчей во всех турнирах, в которых отметился шестью забитыми мячами. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2 млн.

Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 64 очка.

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