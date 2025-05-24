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Суперкомпьютер оценил шансы «Краснодара» и «Зенита» на чемпионство перед 30-м туром РПЛ

Суперкомпьютер оценил шансы «Краснодара» и «Зенита» на чемпионство перед 30-м туром РПЛ
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Суперкомпьютер авторитетной статистической платформы Opta обновил прогноз на исход Российской Премьер-Лиги в сезоне-2024/2025. В преддверии заключительного, 30-го тура соревнования искусственный интеллект оценил шансы «Краснодара» на чемпионство в 56,5%. «Зенит» выиграет РПЛ с вероятностью в 43,5%.

«Краснодар» занимает первое место, набрав 64 очка. Санкт-петербургский клуб с 63 очками располагается на второй строчке турнирной таблицы чемпионата России. Сегодня, 24 мая, в 30-м туре Российской Премьер-Лиги «быки» встретятся с московским «Динамо», а сине-бело-голубые — с «Ахматом». Оба матча начнутся в 16:30 мск.

Турнирная таблица РПЛ
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