Кристиан Нобоа уверен в чемпионстве «Зенита» в нынешнем сезоне

Бывший полузащитник «Зенита» Кристиан Нобоа выразил уверенность в чемпионстве санкт-петербургского клуба в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Трудно, но я думаю, что «Зенит» станет чемпионом России в этом сезоне. Сегодня «Зенит» выиграет свой матч. В прошлом сезоне у «Динамо» не получилось набрать очков в матче с «Краснодаром», но в этом году это возможно — победить или сыграть вничью. У меня есть уверенность, что «Зенит» станет чемпионом», — приводит слова Нобоа ТАСС.

Санкт-петербургский клуб с 63 очками располагается на второй строчке турнирной таблицы чемпионата России. «Краснодар» занимает первое место, набрав 64 очка. Сегодня, 24 мая, в 30-м туре Российской Премьер-Лиги «быки» встретятся с московским «Динамо», а сине-бело-голубые — с «Ахматом». Оба матча начнутся в 16:30 мск.

Нобоа являлся футболистом «Зенита» с 2017 по 2019 год. В составе сине-бело-голубых полузащитник дважды становился чемпионом России.

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