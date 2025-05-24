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«Из разных вселенных». Артём Дзюба рассказал о мотивации «Акрона» на матч с «Локомотивом»

«Из разных вселенных». Артём Дзюба рассказал о мотивации «Акрона» на матч с «Локомотивом»
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Нападающий «Акрона» Артём Дзюба поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Локомотивом» в 30-м туре Российской Премьер-Лиги.

Мир Российская Премьер-лига . 30-й тур
24 мая 2025, суббота. 16:30 МСК
Акрон
Тольятти
1-й тайм
0 : 0
Локомотив М
Москва

«Всегда приятно увидеться со многими ребятами и сыграть с «Локомотивом», после того, как покинул клуб. Этот матч будет интересным, думаю, его ждут многие. Посмотрит, кто кого. Мы можем подняться на восьмое место, было бы неплохо, окажись мы там, а «Локомотив» на шестом. Кажется, что команды из разных вселенных, а разница будет в одно место. Для нас это мотивация, дома мы можем любого покорить», — сказал Дзюба в видео, опубликованном пресс-службой «Акрона».

«Акрон» с 35 очками располагается на девятой строчке, выше «Ростов», у которого 38 очков. У «Локомотива» 50 очков и шестое место.

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