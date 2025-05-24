Экс-тренер «Торпедо» Колыванов поздравил команду с выходом в РПЛ
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Бывший тренер московского «Торпедо» Игорь Колыванов прокомментировал выход команды в Российскую Премьер-Лигу сезона-2025/2026. Сегодня, 24 мая, чёрно-белые сыграли вничью с «КАМАЗом» (1:1) в матче 34-го тура Первой лиги. Единственным забитым мячом в составе «Торпедо» отметился нападающий Александр Юшин.
Россия — Мелбет Первая лига . 34-й тур
24 мая 2025, суббота. 13:00 МСК
Торпедо М
Москва
Окончен
1 : 1
КАМАЗ
Набережные Челны
1:0 Юшин – 11' 1:1 Суханов – 57'
Удаления: нет / Жигулёв – 51'
«Могу только поздравить «Торпедо» с выходом в РПЛ. Молодцы! Сейчас сложно сказать, сможет ли команда закрепиться в РПЛ. Нужны качественные футболисты и усиления, чтобы там играть. Однако времени для приобретений не так много, уже скоро начнётся новый сезон», — сказал Колыванов в беседе корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.
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