Экс-тренер «Торпедо» Колыванов поздравил команду с выходом в РПЛ

Бывший тренер московского «Торпедо» Игорь Колыванов прокомментировал выход команды в Российскую Премьер-Лигу сезона-2025/2026. Сегодня, 24 мая, чёрно-белые сыграли вничью с «КАМАЗом» (1:1) в матче 34-го тура Первой лиги. Единственным забитым мячом в составе «Торпедо» отметился нападающий Александр Юшин.

«Могу только поздравить «Торпедо» с выходом в РПЛ. Молодцы! Сейчас сложно сказать, сможет ли команда закрепиться в РПЛ. Нужны качественные футболисты и усиления, чтобы там играть. Однако времени для приобретений не так много, уже скоро начнётся новый сезон», — сказал Колыванов в беседе корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.