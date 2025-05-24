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Полузащитник «Ливерпуля» Райан Гравенберх признан лучшим молодым игроком сезона в АПЛ

Полузащитник «Ливерпуля» Райан Гравенберх признан лучшим молодым игроком сезона в АПЛ
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В английской Премьер-лиге (АПЛ) определились с победителем номинации «Лучший молодой игрок» сезона-2024/2025. Им стал полузащитник «Ливерпуля» Райан Гравенберх.

23-летний Гравенберх присоединился к «Ливерпулю» в 2023 году, перейдя из мюнхенской «Баварии». В текущем сезоне чемпионата Англии полузащитник в 36 матчах отметился четырьмя результативными передачами. Всего в нынешнем сезоне спортсмен принял участие в 48 встречах.

Вместе с «Ливерпулем» нидерландский футболист стал чемпионом Англии сезона-2024/2025. К слову, награду лучшего игрока сезона в АПЛ забрал одноклубник Гравенберха — египтянин Мохамед Салах.

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