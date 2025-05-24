Галактионов объяснил, почему Тикнизян не поехал в Самару на матч с «Акроном»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов рассказал, почему защитник Наир Тикнизян не отправился с командой в Самару на матч 30‑го тура чемпионата России с «Акроном», который состоится сегодня, 24 мая.

«И клуб, и он сам сделали заявления, думаю, они исчерпывающие. Тикнизян тренировался всю прошедшую неделю с командой, но попросил не ехать в Самару, сославшись на психоэмоциональное состояние. Клуб пошёл ему навстречу», — приводит слова Галактионова «Матч ТВ».

В понедельник, 19 мая, после матча 29-го тура РПЛ с ЦСКА (2:2) Тикнизян дал эмоциональное интервью, в котором выразил недовольство положением в команде, а также заявил о намерении обратиться к руководству «Локомотива» с просьбой отпустить его.

В нынешнем сезоне Тикнизян принял участие в 33 матчах во всех турнирах, проведя на поле 1596 минут. В этих встречах футболист отметился двумя голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года.

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