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98-летний Никита Симонян приехал на матч «Спартака» с «Химками»

98-летний Никита Симонян приехал на матч «Спартака» с «Химками»
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Легендарный советский футболист, бывший игрок московского «Спартака» Никита Симонян прибыл на «Лукойл Арену», где сегодня, 24 мая, пройдёт матч красно-белых с «Химками» в рамках 30-го тура Российской Премьер-Лиги.

Мир Российская Премьер-лига . 30-й тур
24 мая 2025, суббота. 16:30 МСК
Спартак М
Москва
1-й тайм
1 : 0
Химки
Химки
1:0 Умяров – 4'    

— «Спартак» всегда сражался за чемпионство и Кубок.

— Надо ли оставлять Станковича?
— Я в эти дела не лезу, — передаёт слова 98-летнего Симоняна корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

«Спартак» после 29 матчей чемпионата России набрал 54 очка и располагается на пятой строчке турнирной таблицы, отставая от идущих четвёртым и третьим «Динамо» и ЦСКА на два очка. Красно-белые ещё не потеряли шансов на итоговое третье место в таблице.

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