98-летний Никита Симонян приехал на матч «Спартака» с «Химками»

Легендарный советский футболист, бывший игрок московского «Спартака» Никита Симонян прибыл на «Лукойл Арену», где сегодня, 24 мая, пройдёт матч красно-белых с «Химками» в рамках 30-го тура Российской Премьер-Лиги.

— «Спартак» всегда сражался за чемпионство и Кубок.

— Надо ли оставлять Станковича?

— Я в эти дела не лезу, — передаёт слова 98-летнего Симоняна корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

«Спартак» после 29 матчей чемпионата России набрал 54 очка и располагается на пятой строчке турнирной таблицы, отставая от идущих четвёртым и третьим «Динамо» и ЦСКА на два очка. Красно-белые ещё не потеряли шансов на итоговое третье место в таблице.