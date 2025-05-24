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Тренер «Краснодара» Мусаев: это проблемы «Динамо», если их мотивация — это навредить нам

Тренер «Краснодара» Мусаев: это проблемы «Динамо», если их мотивация — это навредить нам
Мурад Мусаев
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Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев поделился ожиданиями от предстоящего матча с московским «Динамо» в 30-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Игра состоится в субботу, 24 мая, начало — в 16:30 мск.

Мир Российская Премьер-лига . 30-й тур
24 мая 2025, суббота. 16:30 МСК
Краснодар
Краснодар
1-й тайм
0 : 0
Динамо М
Москва

— Мы понимаем, что нас ждёт большой матч. Мы шли к этому матчу на протяжении всего сезона. Мечтали, чтобы всё решалось здесь, в Краснодаре. Сейчас всё зависит от нас. Мы должны проделать спокойную работу и сыграть так, как умеем.

— «Динамо» хорошо проявляет себя в атаке.
— Надо делать то, что умеем. Главное — помогать друг другу и быть максимально жёсткими в дуэлях один на один.

— Главный тренер «Динамо» сказал, что задача команды не дать «Краснодару» стать чемпионом в матче с московской командой.
— Это их проблемы, если их главная мотивация — это навредить «Краснодару». Это очень странно слышать. Год назад мы играли, в первую очередь, чтобы самим стать чемпионами. Если бы не вратарь «Ростова», который пропустил лёгкий гол, мы бы стали чемпионами. Каждый игрок и тренер «Динамо» говорят, что они хотят назло обыграть «Краснодар». Хорошо. Это их выбор, нами никогда не руководят такие мотивы, — сказал Мусаев в эфире «Матч ТВ».

Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 64 очка после 29 встреч. На второй строчке с 63 очками располагается санкт-петербургский «Зенит».

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